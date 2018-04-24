Страны G7 рассматривают введение новых санкций против России

Санкии предусматриваются из-за ситуации на Донбассе. Как сказано в обнародованном в понедельник, 23 апреля, совместном заявлении министров иностранных дел этих стран и верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, все страны-участницы готовы принять дополнительные ограничительные меры, если этого потребуют действия России.

В заявлении так указано, что страны G7 полностью поддерживает Украину и выступает за ее территориальную целостность. Также министры осудили ситуацию с правами человека в Крыму и обвинили Россию в дестабилизации ситуации в мире.

Кроме того, министры призвали Россию выполнять свои международные обязательства, невыполнение которых крайне негативно сказываются на перспективах конструктивного сотрудничества. Однако в документе говорится, что санкции против РФ могут быть сняты, если она выполнит свои обязательства в соответствии с минскими договоренностями.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министры иностранных дел Большой семерки в которую входят - США, Великобритания, Канада, Германия, Франция, Италия и Япония, в Торонто обсудили пути давления на Россию, но новых санкций нет в повестке дня.