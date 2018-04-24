21:15 24.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Полторак одобрил обеспечение летного состава ВСУ

Министр обороны Украины Степан Полторак во вторник, 24 апреля, подписал приказ о повышении денежного обеспечения военнослужащим, входящим в летный состав Вооруженных сил Украины.

Полторак одобрил обеспечение летного состава ВСУ

Согласно документу устанавливается 100% надбавка за выполнение особо важных заданий. Как написал на своей страничке в Facebook глава оборонного ведомства, денежное обеспечение командира бригады теперь составит 28 тысяч гривен, командира эскадрильи - 21 тысяча гривен, летчиков - 17 тысяч грривен.

Увеличение денежного обеспечения состоится в мае 2018 года, - написал Полторак, добавив, что указанное решение будет способствовать поднятию престижа профессии военного летчика и улучшению социальной защиты летного состава ВС Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство обороны Украины будет просит руководство страны поднять до 800 миллионов гривен в год финансирование на обеспечение безопасности хранилищ боеприпасов. На реконструкцию, строительство, оборудование системами необходимо около десяти миллиардов гривен.


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