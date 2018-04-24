Полторак и глава Пентагона договорились о дате поставок Javelin

Об этом сообщает сайт Минобороны.

По словам Полторака, сравнительно с 2014 годом, Украина преодолела блокаду в поставке вооружения и техники и поставки Javelin в страну будут своевременными. Во время последнего его визита в США 2 февраля была заключена договоренность с министром обороны Маттис о дате, к которой уже отобраны люди и полным ходом идет подготовка. Полторак уточняет, что люди проходят теоретическую подготовку, изучают различные противотанковые системы, а не только Javelin.

Как заявил министр, американским противотанковым комплексам Javelin уделяют слишком много внимания. Так, Javelin стреляют на расстояние два км,в то время как украинская противотанковая ракета "Стугна" - на пять км. По его мнению, Javelin выполняют немного другую задачу, но сами по себе не решают всех проблем на линии соприкосновения, поэтому не надо переоценивать их важность, а использовать тогда, когда будет нужно - на тяжелых и угрожающих направлениях.

Полторак добавил, что если бы у страны было 10 000 Javelin, это одно дело, но когда в наличии 35 этих установок - совсем другое, поэтому нужно сначала их получить, а затем узнавать, как их будут использовать.

Чинговник в частности анонсировал закупку в текущем году антиснайперських комплексов в Канаде, а также договоры о помощи с США, Литвой, Латвией и Польшей.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", министр обороны Степан Полторак считает, что в Украине нет необходимости в проведении новой волны мобилизации.