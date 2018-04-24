11:32 24.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Отказываться от субсидий Украина пока не будет, - Розенко

Украина пока не будет отказываться от системы субсидирования.

Отказываться от субсидий Украина пока не будет, - Розенко

Программа системы субсидий доказала свою эффективность. Вместе с тем на сегодняшний день количество субсидиантов может сократиться только в одном случае - когда уровень жизни украинцев будет доходить до того уровня, что они смогут самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги, пока этого нет, субсидии будут существовать.

Об этом во вторник, 24 апреля, сообщил журналистам вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. Он также заверил, что он категорически против отмены субсидий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Минсоцполитики сообщили, что монетизация субсидий будет осуществляться в один этап - с 1 января 2019 года субсидии населению будут предоставлять наличными. В то же время предусматривается введение двух механизмов выплат. На размер и количество предоставленных субсидий сама по себе монетизация не повлияет, но в целом в Минсоцполитики готовят изменения в систему субсидирования в Украине.


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