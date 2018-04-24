Определили главных должников по зарплате среди областей

Об этом на заседании Центрального и региональных штабов Минюста по вопросам ликвидации задолженности по выплате зарплаты сообщил директор Департамента государственной исполнительной службы Алексей Воробьев.

С запуска кампании по гашению задолженности по заработной плате наоборот выделились и пришли к наибольшим успехам Черкасская, Киевская, Тернопольская области. Недалеко от них отстали Житомирская, Запорожская, Ровенская, Сумская и Черновицкая. В середине пока что пребывают Винницкая, Кировоградская, Николаевская области.

Менее добросовестные работодатели проживают в Донецкой, Закарпатской, Луганской, Львовской областях. За ними в рейтинговом списке все ниже опускаются Днепропетровская и Одесская области. Предпоследние места заняли Волынская, Полтавская, Харьковская, Черниговская и Киев.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", минимальная зарплата в Украине должна быть удвоена от той, которая есть сейчас.