Метинвест планирует поднять производство мариупольских заводов

Об этом сообщил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

По словам Рыженкова, в 2018 году мариупольские предприятия хотят изготовить больше девяти млн тонн чугуна и более восьми млн тонн стали.

Он также добавил, что после окончания строительства машины непрерывного литья заготовок на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича выпуск стали на комбинате поднялся еще приблизительно на один млн тонн. Сталь изготавливают из чугуна собственного производства.

Стоит отметить, что в прошлом 2017 году на ММК им. Ильича было произведено 4,164 млн тонн чугуна и 3,096 млн тонн стали, а в "Азовстале" объем производства чугуна составил 3,777 млн тонн и 4,265 млн тонн стали.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", вопрос о новых санкциях против российских заводов РусАла временно отложили, о чем заранее свидетельствовали возникшие сигналы одного из департаментов американского казначейства.