Глава Кабмина делает ставку на IT-сектор

Соответствующие заявление глава правительства сделал во время встречи с руководителями ведущих ИТ-компаний Украины.

Согласно словам Гройсмана, в 2017 году ІТ вырос на 20%, а в текущем году показатели ВВП должны стать также позитивным сигналом для всех конкурентов. Поскольку, на сегодня украинская экономика в целом показывает готовность к росту.

"Нам нужны инвестиции. И со стороны государства должны быть неизменные правила. Мы должны расти в полтора-два раза больше стран региона. Хочу, чтобы ІТ был локомотивом этого роста", — добавил председатель Кабмина.

Также Гройсман подчеркнул, что в настоящее время отрасль ІТ входит в тройку индустрий с наибольшей долей вклада в ВВП страны. К примеру, совокупный доход отрасли в 2017 г. составил 3,6 млрд долларов, уступая лишь объемам аграрной промышленности и металлургии. При этом продукция ІТ формирует более 3% ВВП государства.

В области задействованы более 120 тыс. специалистов, без учета менеджмента, отделов маркетинга и продаж, других специалистов вспомогательных профессий и занятий

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", внедрение IT технологий в аграрной сфере.