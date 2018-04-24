14:53 24.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"Газпром" готов к переговорам с Киевом по транзиту

Зампредправления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что транснациональная энергетическая корпорация готова к переговорам с Украиной по новому соглашению на транзит голубого топлива.

Об этом сообщает РИА Новости-Украина во вторник, 24 апреля.

Согласно словам Медведева, арбитражные разбирательства не только не помешают этой рабочей встрече, но и могут существенно помочь их дальнейшему продвижению.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно. По итогам взаимозачета "Газпром" оказался "должен" украинской компании 2,56 миллиарда долларов. Москву это не устроило, и она обжаловала решение, а также объявила о расторжении контрактов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ""Газпром" выплатит "Нафтогазу" все до последней копейки. Так, избежать выполнения арбитражных обязательств Москва конечно может, однако затем ей придется столкнуться с механизмом международного дипломатического давления, новых санкций и торгового эмбарго.


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