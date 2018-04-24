09:19 24.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Фьючерсы на нефть Brent опустились ниже 75 долларов за баррель

Стоимость североморской нефти марки Brent во вторник утром, 24 апреля 2018 года, опустилась ниже отметки в 75 доллара за баррель после роста до максимумов с ноября 2014 года. 

Фьючерсы на нефть Brent опустились ниже 75 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Так, по состоянию на 07:54 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 74,86 доллара за баррель. Согласно недавно полученным сведениям, это на 0,21% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 68,93 доллара за баррель, прибавив 0,42%.

Максимальный рост был зафиксирован на уровне 75,09 доллара за баррель, после чего цены начали постепенно снижаться. Параллельно с Brent дорожает и нефть марки WTI, тоже приближаясь к показателям ноября 2014 года - 69 долларов за баррель.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр энергетики ОАЭ и президент ОПЕК Сухейль аль-Мазруи заинтересован в высоких ценах на нефть. Однако он также смотрит несколько дальше и делает ставку на возобновляемую энергию.


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