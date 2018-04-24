Доллар во вторник в обменниках упал до 26,19 гривен

Наличный евро понизился на 11 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,19 гривен, а евро можно купить по 32,25 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,30-26,08, продажи 26,04 -26,55 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,9522, продажи - 26,1857 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,00-32,05, продажи - 32,00-32,55 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,7138, продажи - 32,2466 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,140, продажи - 4,150 - 5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,762, продажи 4,362 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 23 апреля 2018 года, наличный доллар понизился на пять копеек. Наличный евро потерял 22 копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,20 гривен, а евро можно было купить по 32,36 гривны.