В Запорожской области запустили первую очередь крупнейшей солнечной электростанции

Об этом сообщает сайт компании.

Сообщается, что мощность первой очереди, которая уже подключена к Единой энергосистеме Украины, составляет 11 МВт, а общая мощность после завершения строительства, что запланировано на декабрь 2018 года, составит 50МВт. По окончанию строительства СЭС сможет обеспечивать электроэнергией шесть районов Запорожской области, а также курорты на побережье Азовского моря.

Председатель наблюдательного совета “Токмак Солар Энерджи” Александр Репкин заявил, что солнечная электростанция в Токмаке является вложением компании в энергетическую независимость и экологическую безопасность Украины, ведь благодаря работе СЭС ТСЕ экономия выбросов СО2 в атмосферу составит порядка 24 тысяч тонн в год, что равняется количеству выбросов в атмосферу порядка 15 тысяч автомобилей.

Как заявил Репкин, в частности плюсом проекта является преимущество в работе с украинскими подрядчиками и поставщиками отечественных комплектующих. В ходе реализации проекта возникло дополнительных 300 рабочих мест, а после ввода в эксплуатацию солнечной станции на ТСЕ будет создано 75 постоянных рабочих мест.

​Репкин подчеркнул, что компания планирует реализовать еще несколько проектов в сфере альтернативной энергетики, мощность которых превысит 180 МВт чистой энергии.

Посол Австрии в Украине Генирке Попеллер, которая была на открытия, отметила вклад "Токмак Солар Энерджи" в развитие альтернативной энергетики в условиях изменения климата.

​Как добавил Репкин, именно реализацией такого громадного проекта город Токмак переходит из унылого в инвестиционно привлекательный регион, поскольку теперь в бюджеты всех уровней ежегодно будет поступать более 100 млн грн, и уже прошло возрождение футбольной школы и спортивной инфраструктуры.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Запорожье в понедельник на вертодроме "Мотор Сич" прошли успешные испытания первого украинского вертолета МСБ-2 "Надежда".