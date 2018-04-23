Задолженность предприятий перед "Укртрансгазом" возросла на 15%

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сотрудники предприятия сообщают, что наивысшая сумма долга, которая составляет 16,3 млрд грн, накопилась у операторов газораспределительных систем группы "Региональная Газовая Компания". Так, в прошлом месяце марте долг предприятий РГК увеличился еще на 2,6 млрд грн.

В компании заявляют, что большая процентная часть облгазов, работающих под компанией РГК, каждый месяц поднимают задолженность, противоправно забирая газ на личные производственно-технологические необходимости, их газораспределительные системы предприятий ТКЭ и ТЭЦ поступают аналогичным образом без подписанных договоров поставки и утвержденных актов забирая ископаемое.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", российская корпорация по добыче газа "Газпром" еще 20 апреля передал в Стокгольмский арбитраж пакет документов о расторжении контрактов с "Нафтогазом".