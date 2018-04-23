Украина подняла производство в промышленности на 1,6%

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстатистики, в марте 2018 года сравнительно с мартом 2017 года индекс промышленной продукции, просчитанный, опираясь на эффект календарных дней, равнялся 101,6%.

Темпу способствовала добывающая промышленность на 3,3%, а также поставки электроэнергии и газа помогли - на 22,8%.

В частности, в течении трех месяцев текущего года скачек равнялся 2,4%, если сравнивать с таким же периодом прошлого года. Главными ускорителями роста послужили поднятия планок изготовления в сферах добывающей промышленности, в переработке и энергетическом секторе.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в феврале 2018 года объемы экспорта товаров легкой промышленности з Украины значительно вырос и составил 95,6 млн долларов.