У ФГИУ готова вся нормативная база для приватизации бюджета

Об этом сообщает руководитель ФГИУ Виталий Трубаров в Facebook.

Как писал Трубаров, несмотря на то, что по некоторым пунктам идет процесс процедуры утверждения с отдельными министерствами, в целом Фонд разработал 100% нормативной базы для запуска нового закона.

Он добавил, что 48 проработанных нормативных актов вошли постановления Кабинета министров, приказы Фонда по деятельности аукционных комиссий, типовые договора, порядок возвращения в государственную собственность объектов приватизации в случае расторжения договоров купли-продажи, формы аукционного предложения по стартовой стоимости объектов большой приватизации, порядок контроля за выполнением условий договоров и десятки других важных документов.

По словам Трубарова, нормативные акты насчет реализации объектов малой приватизации, сбыт которых будет осуществляться только на электронных площадках, подготавливает МЭРТ.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Кабинет министров Украины в среду, 17 апреля, на заседании подготовил проект основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы.