С заводов Фирташа погасили долг по зарплатам на более чем 16 млн грн.

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко на странице в Facebook.

По словам Петренко, Министерство юстиции прибегает ко всем допустимым вариантам законного воздействия посредством поступательного давления на недобросовестных работодателей.

В частности, в этом месяце, апреле, в тех регионах Украины, где с этим возникают наибольшие трудности, запустили свои проекты мобильные группы Минюста, направленные на устранение задолженностей по выплате заработных плат. Первые результаты работы уже порадовали 2638 украинских работников: было взыскано 38,7 млн грн. в их пользу.

Павленко добавил, что наимасштабнейшие долги погашены на двух предприятиях олигарха Дмитрия Фирташа - "Северодонецкое объединение "Азот" и "Ривнеазот". С заводов взыскано 12,6 млн грн. в пользу 501 работника и 3,7 млн грн. для 117 сотрудников соответственно.

Предприятие "Лисичанскуголь" занял третью позицию печального рейтинга - 2,5 млн грн. отдано для 118 сотрудников.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на сегодняшний день Украина имеет серьезные проблемы с внешним долгом, хотя антикризисный этап страна уже прошла.