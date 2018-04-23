14:17 23.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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С заводов Фирташа погасили долг по зарплатам на более чем 16 млн грн.

Всего за текущий месяц апрель Министерство юстиции сняло со счетов несправедливых работодателей 38,7 млн грн. задолженности по заработной плате для работников.

С заводов Фирташа погасили долг по зарплатам на более чем 16 млн грн.

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко на странице в Facebook.

По словам Петренко, Министерство юстиции прибегает ко всем допустимым вариантам законного воздействия посредством поступательного давления на недобросовестных работодателей.

В частности, в этом месяце, апреле, в тех регионах Украины, где с этим возникают наибольшие трудности, запустили свои проекты мобильные группы Минюста, направленные на устранение задолженностей по выплате заработных плат. Первые результаты работы уже порадовали 2638 украинских работников: было взыскано 38,7 млн грн. в их пользу.

Павленко добавил, что наимасштабнейшие долги погашены на двух предприятиях олигарха Дмитрия Фирташа - "Северодонецкое объединение "Азот" и "Ривнеазот". С заводов взыскано 12,6 млн грн. в пользу 501 работника и 3,7 млн грн. для 117 сотрудников соответственно.

Предприятие "Лисичанскуголь" занял третью позицию печального рейтинга - 2,5 млн грн. отдано для 118 сотрудников. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на сегодняшний день Украина имеет серьезные проблемы с внешним долгом, хотя антикризисный этап страна уже прошла.


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