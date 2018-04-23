S&P улучшило прогноз ВВП Украины на этот год и ухудшило на следующих два года

Вместе с тем аналитики агентства ожидают замедления его до 2,9% в 2019-2021 годах. Как сказано в сообщении агентства о подтверждении рейтингов страны от 20 апреля, ранее S&P прогнозировало рост ВВП в текущем году на 2,6% с дальнейшим ускорением до 3% и 3,2% соответственно в 2019 и 2020 годах.

Что же касается инфляции, агентство незначительно ухудшило ее оценку на этот год – с 8,7% до 8,9%, но улучшило на два последующих – соответственно с 8% и 7,5% до 7,5% и 7%.

S&P в своем прогнозе также откорректировало ожидания курса гривны на конец этого года с 27,3 гривен за доллар до 29,5 гривен за доллар.

Помимо того, если ранее агентство ожидало, что в конце 2019 и 2020 годов курс гривны будет оставаться стабильным на уровне 27,5 гривен за доллар, то теперь рассчитывает на его ослабление к концу следующего года до 30,5 гривен за доллар с последующим укреплением до 29,8 гривен за доллар к концу 2020 года и 28,8 гривен - к концу 2021 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, рост реального валового внутреннего продукта Украины в первом квартале текущего года в годом измерении составил 2,3%. По оценкам Национального банка Украины в первую очередь это произошло из-за дальнейшего роста доходов населения, а также сохранения благоприятной внешней конъюнктуры.