12:32 23.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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S&P подтвердило суверенные рейтинги Украины на уровне В-/В

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B", прогноз - "стабильный".

S&P подтвердило суверенные рейтинги Украины на уровне В-/В

Как сказано в пресс-релизе агентства, опубликованном в понедельник, 23 апреля, рейтинги Украины отражают слабость ее экономики с точки зрения доходов на душу населения, а также неблагоприятное институциональная среда и сложную политическую ситуацию, значительное влияние на которые оказывает коррумпированность различных уровней управления.

Вместе с тем, согласно анализу экспертов S&P , суверенные рейтинги Украины, как и ранее, ограничиваются значительными рисками рефинансирования внешнего долга, что приводит к необходимости соблюдения требований в рамках программы поддержки Украины Международным валютным фондом.

Несмотря на то, что бюджетный дефицит сокращается, объем государственного долга остается значительным вследствие расходов, связанных с "чисткой" банковского сектора и лишь небольшого прогресса в сокращении значительного дефицита Пенсионного фонда страны, - отмечают аналитики. В

то же время агентство отмечает успешное выполнение украинским правительством своих обязательств в прошлом году, что позволило сократить потребности в рефинансировании, особенно в 2019 году, а также в 2020 году.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's ожидает ускорения роста реального валового внутреннего продукта Украины уже в этом году до 3,1%.


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