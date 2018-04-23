20:05 23.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Порошенко уполномочил местные советы запрещать продавать алкоголь в определенное время суток

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 23 апреля, подписал закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления органам местного самоуправления полномочий устанавливать ограничения продажи алкоголя.

Порошенко уполномочил местные советы запрещать продавать алкоголь в определенное время суток

Как сказано на сайте Верховной Рады, сегодня соответствующий закон возвращен в парламент с подписью президента. Вместе с тем, принятым народными депутатами 22 марта законом определено, что исключительной компетенцией сельских, поселковых и городских советов является установление запрета на продажу пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков, столовых вин субъектами хозяйствования, за исключением ресторанного хозяйства, в определенное время суток в пределах соответствующей административной территории.

Указанный законопроект был зарегистрирован группой народных депутатов еще в сентябре 2015 года.

Документ вступает в силу на следующий день после публикации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в очередной рад запретили продажу алкоголя в киосках. С 19 октября 2017 года вступил в силу запрет, принятый накануне Киевской городской радой. Оно окончательно и бесповоротно ограничивает продажу алкоголя в МАФах столицы.


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