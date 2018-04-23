09:35 23.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть Brent торгуется на отметке в 74,11 доллара за баррель

Стоимость североморской нефти марки Brent в понедельник утром, 23 апреля 2018 года, поднялась выше отметки в 74 доллара за баррель.

Нефть Brent торгуется на отметке в 74,11 доллара за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга 

Так, по состоянию на 07:49 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 74,11 доллара за баррель. По предварительным данным, это на 0,54% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

В свою очередь, цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 68,35 доллара за баррель, потеряв 0,07%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на протяжении 2015-2017 годов государство в два раза подняло уровень ввоза дизельного топлива из Российской Федерации и бензина из Беларуси. 

По мнению экспертов, спрос на украинском рынке в  нефтепродуктах вырос вследствие сокращения объемов переработки нефти большей части украинских НПЗ. Это спровоцировано затяжным периодом поставки объемов “транзитных импортных” серых нефтепродуктов.


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