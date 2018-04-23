Нефть Brent торгуется на отметке в 74,11 доллара за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга

Так, по состоянию на 07:49 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 74,11 доллара за баррель. По предварительным данным, это на 0,54% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

В свою очередь, цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 68,35 доллара за баррель, потеряв 0,07%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на протяжении 2015-2017 годов государство в два раза подняло уровень ввоза дизельного топлива из Российской Федерации и бензина из Беларуси.

По мнению экспертов, спрос на украинском рынке в нефтепродуктах вырос вследствие сокращения объемов переработки нефти большей части украинских НПЗ. Это спровоцировано затяжным периодом поставки объемов “транзитных импортных” серых нефтепродуктов.