Наличный доллар в понедельник потерял три копейки

Наличный евро потерял 22 копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,20 гривен, а евро можно купить по 32,36 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,35-26,05, продажи 26,08 -26,60 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,9752, продажи - 26,2003 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,00-32,15, продажи - 32,10-33,00 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,8567, продажи - 32,3591 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,200, продажи - 4,150 - 5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,685, продажи 4,384 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 20 апреля 2018 года, наличный доллар незначительно понизился. Наличный евро потерял копейку. Таким образом, доллар продавался по 26,25 гривен, а евро можно было купить 32,58 гривны.