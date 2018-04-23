Минфин планирует основной объем займов после получения транша МВФ

Основная сумма запланирована на этот год, но все же сделать из можно будет после получения следующего транша. Об этом в воскресенье вечером, 22 апреля, в жфире одного из украинских телеканалов заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

При этом глава ведомства уточнил, что ожидаемый размер транша это 1,9 миллиардов долларов и эти средства будут направлены в резервы Национального банка.

Если мы получим транш, валюта станет стабильной, и мы сможем получать дополнительные деньги в бюджет, - заверил министр, напомнив, что основными условиями выделения транша являются принятие закона он Антикорррупционном суде и рыночная корректировка тарифов на газ для населения. По его словам, рассмотрение законопроекта во втором чтении намечено на май, а по корректировке тарифов переговоры с МВФ и Всемирным банком продолжаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Минфин Украины планирует в текущем году выйти на внешний рынок заимствований. Ориентир объема выпуска, согласованный в рамках текущей программы расширенного финансирования МВФ составляет два миллиарда долларов.

Украина в сентябре 2017 года разместила 15-летние еврооблигации на три миллиарда долларов под 7,375% годовых, из которых 1,68 миллиардов долларов – для осуществления обмена или выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 и 2020 годах, которые были выпущены в рамках реструктуризации долга в 2015 году.