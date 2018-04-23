11:32 23.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Минфин планирует основной объем займов после получения транша МВФ

Министерство финансов Украины увязывает выход на внешние рынки заимствований с получением пятого транша кредита Международного валютного фонда.

Минфин планирует основной объем займов после получения транша МВФ

Основная сумма запланирована на этот год, но все же сделать из можно будет после получения следующего транша. Об этом в воскресенье вечером, 22 апреля, в жфире одного из украинских телеканалов заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

При этом глава ведомства уточнил, что ожидаемый размер транша это 1,9 миллиардов долларов и эти средства будут направлены в резервы Национального банка.

Если мы получим транш, валюта станет стабильной, и мы сможем получать дополнительные деньги в бюджет, - заверил министр, напомнив, что основными условиями выделения транша являются принятие закона он Антикорррупционном суде и рыночная корректировка тарифов на газ для населения. По его словам, рассмотрение законопроекта во втором чтении намечено на май, а по корректировке тарифов переговоры с МВФ и Всемирным банком продолжаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Минфин Украины планирует в текущем году выйти на внешний рынок заимствований. Ориентир объема выпуска, согласованный в рамках текущей программы расширенного финансирования МВФ составляет два миллиарда долларов.

Украина в сентябре 2017 года разместила 15-летние еврооблигации на три миллиарда долларов под 7,375% годовых, из которых 1,68 миллиардов долларов – для осуществления обмена или выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 и 2020 годах, которые были выпущены в рамках реструктуризации долга в 2015 году.


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