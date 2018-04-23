"Газпром" отправил в Стокгольм документы для расторжения контрактов с Украиной

Речь идет о контрактах на поставу и транзит газа от 2009 года. Как сообщает издание "Коммерсант", ссылаясь на представителей "Газпрома", рассмотрение документов может затянуться. Вместе с тем от выплаты 2,6 миллиардов долларов штрафа и обеспечения 110 миллиардов кубометров транзита через территорию Украины в течение двух лет "Газпром" не избавляется.

На проведение переговоров для устранения разногласий по контрактам отводилось 45 дней, и этот срок завершился 19 апреля, отмечают представители российской компании. При этом переговоры с Украиной все-таки состоялись, однако носили формальный характер.

Срок рассмотрения спора в арбитраже, уточнил глава "Газпрома" Алексей Миллер, может достигать от 1,5 до 2 лет. При этом текущие контракты завершаются уже 31 декабря 2019 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер завил, что "Газпром" может сохранить транзит газа через Украину в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год. Компания никогда не ставили вопрос об отказе от украинского транзита. Но российская ресурсная база смещается на север, и в центральном газотранспортном коридоре просто не будет ресурсов в прежних объемах, - заявил он.