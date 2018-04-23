11:59 23.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100192078:nastya

Экспорт товаров легкой промышленности вдвое повысился

В феврале 2018 года объемы экспорта товаров легкой промышленности з Украины значительно вырос и составил 95,6 млн долларов.

Экспорт товаров легкой промышленности вдвое повысился

Об этом сообщает пресс-служба ГП "Госвнешинформ".

Начальник отдела исследований рынков промышленных товаров и товаров народного потребления предприятия Андрей Иващенко отметил, что экспорт товаров легкой промышленности из Украины с начала текущего года увеличился на 9,6% и составил 95,6 млн долларов.

Кроме того, согласно прошлогодним данным, из Украины было экспортировано товаров легкой промышленности на 77,6 млн долларов. Таким образом, по сравнению с февралем 2017 года объем экспорта увеличился на 23,1процент.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", реализация  товаров из Украины в течении января и февраля 2018 года увеличилась на 17,9% или 1,1 млрд долларов сравнительно с соответствующим периодом 2017 года - до 7,4 млрд долларов. Наиболее поднялся экспорт металлургической продукции.


Поделиться
Читайте также:
 
Самый влиятельный человек в Ливии на грани жизни и смерти Самый влиятельный человек в Ливии на грани жизни и смерти Наличный доллар в понедельник потерял три копейки Полузащитник сборной Украины назван лучшим игроком матча "Кельн" - "Шальке" - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив