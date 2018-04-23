Экспорт товаров легкой промышленности вдвое повысился

Об этом сообщает пресс-служба ГП "Госвнешинформ".

Начальник отдела исследований рынков промышленных товаров и товаров народного потребления предприятия Андрей Иващенко отметил, что экспорт товаров легкой промышленности из Украины с начала текущего года увеличился на 9,6% и составил 95,6 млн долларов.

Кроме того, согласно прошлогодним данным, из Украины было экспортировано товаров легкой промышленности на 77,6 млн долларов. Таким образом, по сравнению с февралем 2017 года объем экспорта увеличился на 23,1процент.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", реализация товаров из Украины в течении января и февраля 2018 года увеличилась на 17,9% или 1,1 млрд долларов сравнительно с соответствующим периодом 2017 года - до 7,4 млрд долларов. Наиболее поднялся экспорт металлургической продукции.