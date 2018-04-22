Украина и ЕС обсудили условия выделения первого транша макрофинансовой помощи

Стороны также подняли вопросы четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС для Украины и условия для выделения первого транша помощи. Как сообщает Министерство финансов Украины по итогам переговоров министра Александра Данилюка с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, эти условия будут соответствовать приоритетам развития украинской экономики и будут направлены на укрепление финансовой и экономической стабильности, преодоление коррупции и продолжение воплощения структурных реформ.

Вместе с тем, по данным украинского финансового ведомства, Домбровскис пояснил, что Европейская комиссия положительно оценивает изменения в Украине, однако стране необходимо завершить ряд важных реформ, которые дадут толчок развитию экономики и усилят борьбу с коррупцией.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, специалисты Международного валютного фонда прогнозируют значительное падение уровня роста экономики в мире в краткосрочной перспективе. Главными факторами рисков падения уровня роста экономики эксперты МВФ называют - демографический рост населения в странам "третьего мира", финансовая уязвимость экономик и рекордный уровень внешнего долга.