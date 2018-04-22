17:38 22.04.2018 | Экономика | Новости
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Мировая экономика стоит на краю глобального краха

Специалисты Международного валютного фонда прогнозируют значительное падение уровня роста экономике в мире в краткосрочной перспективе. Об этом передает официальный сайт финведомства.

Мировая экономика стоит на краю глобального краха

Главными факторами рисков падения уровня роста экономики эксперты МВФ называют - демографический рост населения в странам "третьего мира", финансовая уязвимость экономик и рекордный уровень внешнего долга.

Финансовая зависимость многих государств заставляет последних нередко вмешиваться в геополитические авантюры других государств, из-за чего ситуация в многих регионах может находится в состоянии стагнации долгие годы.

Кроме того, низкие темпы роста производительности на предприятиях, которые продолжают использовать дешевую рабочую силу значительно снизят качество товаров и высокий рост экономики для государства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в 2020 году возможен запуск новой программы сотрудничества Украины и Международного валютного фонда


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