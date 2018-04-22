21:33 22.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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МФК готова помочь Украине решить проблемы кредитов в госбанках

Международная финансовая корпорация готова помочь Украине решить проблемы неработающих кредитов в государственных банках.

МФК готова помочь Украине решить проблемы кредитов в госбанках

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, об этом в воскресенье, 22 апреля, рассказал по итогам встречи с руководством МФК глава ведомства Александра Данилюка. По его словам, во время встречи стороны обсудили реформу государственного банковского сектора Украины и недавно одобренные правительством новые принципы реформы государственного банковского сектора.

Для нас чрезвычайно важен мировой опыт Международной финансовой корпорации, который помогает нашей стране двигаться вперед и воплощать самые современные практики и подходы. Особенно в приватизации и реформировании государственного банковского сектора, - отметил министр финансов.

В свою очередь, вице-президент МФК Джорджина Бейкер заявил об успешном сотрудничестве с украинскими банками и предложила экспертную помощь в решении проблемы неработающих кредитов в государственных банках.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина и Европейский союз в воскресенье, 22 апреля, обсудили условия выделения первого транша четвертой программы макрофинансовой помощи.


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