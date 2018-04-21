Украина импортировала из Польши больше всего шоколада

Об этом информируют данные Госстатистики.

Так, за первые два месяца 2018 года Украина вывезла шоколада из Польши на сумму в 8 млн 557,1 тысяч долларов.

В числе государств-лидеров у которых Украина в это врямя обзавелась шоколадом и подобной продукцией с содержанием какао находится также Германия - на 2 млн 738,6 тысяч долларов, Нидерланды - на 2 млн 485,1 тысяч долларов, Бельгия - на 1 млн 380,1 тысяч долларов и Италия - на 1 млн 300 тысяч долларов.

В частности, за начало этого года больше всего страна экспортировала шоколада и друге продукты с содержанием какао в Казахстан и США. В Казахстан шоколадной продукции отправлено на 3 млн 21,4 тысячи долларов, в США - на 2 млн 506,2 долларов.

Много украинской сладости за этот период купили Беларусь - на 2 млн 424,5 тысяч долларов, Румыния - на 1 млн 621,3 тысяч долларов, Азербайджан - на 1 млн 521,6 тысяч долларов, Польша - на 1 млн 452,8 тысяч долларов, Грузия - на 1 млн 355,6 тысяч долларов, Болгария - 1 млн 233,9 тысяч долларов, Венгрия - на 1 млн 18,5 тысяч долларов.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", скупка Украиной заграничных товаров легкой промышленности поднялась на 5,6%, особенно это касается вещей для интерьера.