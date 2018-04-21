16:19 21.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина импортировала из Польши больше всего шоколада

На протяжении января и февраля текущего 2018 года Украина закупила у Польши больше всего товаров из шоколада.

 

Украина импортировала из Польши больше всего шоколада

Об этом информируют данные Госстатистики.

Так, за первые два месяца 2018 года Украина вывезла шоколада из Польши на сумму в 8 млн 557,1 тысяч долларов. 

В числе государств-лидеров у которых Украина в это врямя обзавелась шоколадом и подобной продукцией с содержанием какао находится также Германия - на 2 млн 738,6 тысяч долларов, Нидерланды - на 2 млн 485,1 тысяч долларов, Бельгия - на 1 млн 380,1 тысяч долларов и Италия - на 1 млн 300 тысяч долларов.

В частности, за начало этого года больше всего страна экспортировала шоколада и друге продукты с содержанием какао в Казахстан и США. В Казахстан шоколадной продукции отправлено на 3 млн 21,4 тысячи долларов, в США - на 2 млн 506,2 долларов.

Много украинской сладости за этот период купили Беларусь - на 2 млн 424,5 тысяч долларов, Румыния - на 1 млн 621,3 тысяч долларов, Азербайджан - на 1 млн 521,6 тысяч долларов, Польша - на 1 млн 452,8 тысяч долларов, Грузия - на 1 млн 355,6 тысяч долларов, Болгария - 1 млн 233,9 тысяч долларов, Венгрия - на 1 млн 18,5 тысяч долларов.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", скупка Украиной заграничных товаров легкой промышленности поднялась на 5,6%, особенно это касается вещей для интерьера.


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