НБУ за 2,2 млн грн продал монеты "25 лет независимости Украины"

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Сообщается, что на днях проходил аукцион по продаже золотых памятных монет "25 лет независимости Украины", на котором НБУ внес предложение для реализации 15 монет с целью реанимирования государственного бюджета.

В частности, за время аукциона скуплено все 15 монет. При этом максимальная стоимость приобретения одной монеты в ходе торгов составила 147 206 грн, минимальная не сильно разнилась с ней, равняясь 142 206 грн. Так, в общей сложности суммы продажи всех ценных украинских монет вытекла цыфра в почти 2,2 млн грн грн.

Добавляется, что в планы НБУ входит реализации на торгах всего тиража золотых памятных монет "25 лет независимости Украины".

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", НБУ рассчитывает в 2020 году получить новую программу МВФ.