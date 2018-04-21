08:00 21.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ за 2,2 млн грн продал монеты "25 лет независимости Украины"

Национальный банк Украины сбыл путем продажи на аукционе 15 ценных золотых монет "25 лет независимости Украины" на общую сумму больше двух млн гривен.

НБУ за 2,2 млн грн продал монеты

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Сообщается, что на днях проходил аукцион по продаже золотых памятных монет "25 лет независимости Украины", на котором НБУ внес предложение для реализации 15 монет с целью реанимирования государственного бюджета.

В частности, за время аукциона скуплено все 15 монет. При этом максимальная стоимость приобретения одной монеты в ходе торгов составила 147 206 грн, минимальная не сильно разнилась с ней, равняясь 142 206 грн. Так, в общей сложности суммы продажи всех ценных украинских монет вытекла цыфра в почти 2,2 млн грн грн.

Добавляется, что в планы НБУ входит реализации на торгах всего тиража золотых памятных монет "25 лет независимости Украины".

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ"НБУ рассчитывает в 2020 году получить новую программу МВФ.


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