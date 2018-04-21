"Нафтогаз" ожидает встречи с "Газпромом" в Стокгольме

Об этом сообщает сайт предприятия.

Сотрудники украинского предприятия иронизируют, что их наикрупнейший должник вновь решил притвориться всемогущественным. Они напомнили, что отправить документы, не значит их расторгнуть в одностороннем порядке, поэтому ожидают новых встреч в Стокгольме и "Газпром“ по прежнему должен предприятию 2,56 млрд долларов с процентами. Сроки контрактов прописаны, действуют и заканчиваются вместе с 2019 годом.

В компании добавили, что “Газпром” запустил арбитражное производство по изменению или отмене контрактов с “Нафтогазом", которое последний раз был инициировано в 2014 году. Тогда приговор арбитража озвучили в 2017 и 2018 годах.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", российская транснациональная энергетическая корпорация "Газпром" и национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" начали обсуждать условия нового контракта о транзите газа в Европу через территорию украинского государства.