14:50 21.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"Нафтогаз" ожидает встречи с "Газпромом" в Стокгольме

Заключенные контракты между украинским “Нафтогазом” и российским “Газпромом” можно разорвать до указанного срока только с разрешения обеих сторон или по решению арбитража. Так ответили в “Нафтогазе” на сообщение “Газпрома” о том, что он подал документы в Стокгольмский арбитраж для прекращения контрактов.

Об этом сообщает сайт предприятия.

Сотрудники украинского предприятия иронизируют, что их наикрупнейший должник вновь решил притвориться всемогущественным. Они напомнили, что отправить документы, не значит их расторгнуть в одностороннем порядке, поэтому ожидают новых встреч в Стокгольме и "Газпром“ по прежнему должен предприятию 2,56 млрд долларов с процентами. Сроки контрактов прописаны, действуют и заканчиваются вместе с 2019 годом.

В компании добавили, что “Газпром” запустил арбитражное производство по изменению или отмене контрактов с “Нафтогазом", которое последний раз был инициировано в 2014 году. Тогда приговор арбитража озвучили в 2017 и 2018 годах.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", российская транснациональная энергетическая корпорация "Газпром" и национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" начали обсуждать условия нового контракта о транзите газа в Европу через территорию украинского государства.


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