08:17 20.04.2018 | Политика | Новости
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Венесуэла требует от ЕС снятия транзакций из страны

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса обратился с прошением  к главе европейской дипломатии Федерике Могерини с просьбой разблокировать активы страны.

Венесуэла требует от ЕС снятия транзакций из страны

Об этом сообщает издание Globovision.

Правительство Венесуэлы настоятельно просит ЕС, осуществить справедливые действия, чтобы европейские финансовые институты разблокировали средства и транзакции венесуэльского государства.

Как добавил министр, просьба обоснована тем, что жители страны требуют независимости перед принудительными, односторонними и незаконными мерами, предпринятыми администрацией Дональда Трампа против экономики и народа Венесуэлы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Венесуэла и Панама заявили, что отзывают своих послов. Соответствующее решение было принято из-за взаимных обвинений в отмывании денег.


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