Венесуэла требует от ЕС снятия транзакций из страны

Об этом сообщает издание Globovision.

Правительство Венесуэлы настоятельно просит ЕС, осуществить справедливые действия, чтобы европейские финансовые институты разблокировали средства и транзакции венесуэльского государства.

Как добавил министр, просьба обоснована тем, что жители страны требуют независимости перед принудительными, односторонними и незаконными мерами, предпринятыми администрацией Дональда Трампа против экономики и народа Венесуэлы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Венесуэла и Панама заявили, что отзывают своих послов. Соответствующее решение было принято из-за взаимных обвинений в отмывании денег.