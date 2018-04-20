11:36 20.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100191873:nastya

В Кабмине пообещали повысить минималку к середине мая

Украинское правительство намерено повысить минимальную заработную плату до 4200 гривен, уже в середине мая.

В Кабмине пообещали повысить минималку к середине мая

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Согласно его словам, по состоянию выполнения государственного бюджета, по всем поступлениям, по вообще экономической ситуации в стране к средине мая может быть повышение зарплаты.

По мнению Розенко, именно за этот срок можно будет четко сказать свою позицию по вопросу повышения или не повышения минимальной заработной платы до 4200 грн.

"Моя личная точка зрения в том, что мы должны это сделать", - добавил вице-премьер-министр.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представитель МВФ Йоста Люнгман считает, что в украинском государстве нет экономических оснований для повышения минимальной зарплаты в 2018 году.


Поделиться
Читайте также:
 
Украина имеет серьезные проблемы с внешним долгом, - Гройсман Наличный доллар в пятницу немного упал в цене Лавров на 100% исключил войну между Россией и Америкой Центральный вокзал Берлина минирован, эвакуируют тысячи людей
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив