В Кабмине пообещали повысить минималку к середине мая

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Согласно его словам, по состоянию выполнения государственного бюджета, по всем поступлениям, по вообще экономической ситуации в стране к средине мая может быть повышение зарплаты.

По мнению Розенко, именно за этот срок можно будет четко сказать свою позицию по вопросу повышения или не повышения минимальной заработной платы до 4200 грн.

"Моя личная точка зрения в том, что мы должны это сделать", - добавил вице-премьер-министр.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представитель МВФ Йоста Люнгман считает, что в украинском государстве нет экономических оснований для повышения минимальной зарплаты в 2018 году.