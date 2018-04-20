Украинский импорт в легкой промышленности вырос на 44%

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

По словам Иващенко, уровень импорта товаров легкой промышленности в Украине в феврале 2018 года сравнительно с январем поднялся на 5,6% в размере 169,9 млн долларов, в то время как в январе эта сумма равнялась 161 млн долларов.

Он добавил, что по товарным группам наибольшее поднятие зафиксировано в импорте вещей для интерьера, а именно на 43,9% в ценовом выражении пять млн долларов в январе 2018 года и 7,3 млн долларов в феврале. Особо не изменился объем закупки остального, среди чего ткани, полотна, одежда, обувь, нитки, пряжа, мех и кожа.

В частности, по сравнению с февралем 2017 года, планка импорта всплыла на 9,5%, когда было ввезено товаров легкой промышленности на сумму 155,2 млн долларов.

Напомним, как ранее сообща "УРА-Информ", экспорт товаров из Украины в течении января и февраля 2018 года увеличилась на 17,9% или 1,1 млрд долларов сравнительно с соответствующим периодом 2017 года - до 7,4 млрд долларов.