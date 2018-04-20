10:30 20.04.2018 | Экономика | Новости
100191851:labazovych

Цены на нефть Brent подешевели до 74 долларов за баррель

Стоимость североморской нефти марки Brent сегодня утром, 20 апреля 2018 года, опустилась ниже отметки в 74 доллара за баррель.

Цены на нефть Brent подешевели до 74 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Так, по состоянию на 07:52 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 73,75 доллара за баррель. Согласно недавно полученным сведениям, это приблизительно на 0,20% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

В свою очередь цена майских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 68,20 доллара за баррель. Таким обрзом потеряв, при этом, около 0,13%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", объем транспортировки сырья на нефтеперерабатывающие заводы Украины вырос на 21,5% – на 32,8 тысяч тонн. В результате транзит чёрного золота в страны Европы в марте упал почти на 160 тысяч тонн. 

 


Поделиться
Читайте также:
 
Сегодня в Раде пройдет час вопросов к правительству Заблокировать "Телеграм"? Проще сказать, чем сделать! Саудовский клуб уволили украинского тренера Сергея Реброва США подозревают РФ и Сирию в уничтожении улик на месте химической атаки
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив