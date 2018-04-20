Цены на нефть Brent подешевели до 74 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Так, по состоянию на 07:52 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 73,75 доллара за баррель. Согласно недавно полученным сведениям, это приблизительно на 0,20% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

В свою очередь цена майских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 68,20 доллара за баррель. Таким обрзом потеряв, при этом, около 0,13%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", объем транспортировки сырья на нефтеперерабатывающие заводы Украины вырос на 21,5% – на 32,8 тысяч тонн. В результате транзит чёрного золота в страны Европы в марте упал почти на 160 тысяч тонн.