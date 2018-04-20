Трамп доволен эффектом санкций против РФ - Минфин

Они имели тот эффект, которого требовали в Белом доме. Санкции против бизнесменов, близких к российскому правительству, имеют "необходимое воздействие".

Такое мнение в пятницу утром, 20 апреля, в интервью на телеканале Fox Business высказал министр финансов США Стивен Мнучин. По его словам результаты американских санкций против российских олигархов оправдали ожидания администрации Дональда Трампа. Вместе с тем он не исключил дополнительных финансовых мер, заявив, что администрация США не боится и будет использовать эти инструменты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 6 апреля США ввели новые санкции в отношении семи крупных российских бизнесменов, 14 госкомпаний, 17 чиновников служащих РФ, а также против одной компании РФ по торговле оружием и связанного с ней банка.

Потери российских миллиардеров за день после введения новых американских санкций превысили 15 миллиардов долларов.