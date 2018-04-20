Рынок жилой недвижимости утоп в конкуренции, - эксперт

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации специалистов по недвижимости

Представитель Ассоциации Эдуард Бразас напомнил, что в 2017 году произошла вспышка введения новостроек в эксплуатацию.

По его словам, на ситуацию, помимо рыночного влияния, оказало давление изменения в законодательстве страны в сфере разрешительной документации на запуск и финиш строительных работ..

В частности, в данный момент, в Киеве на реализацию зафиксировано больше 360 объектов жилищного строительства, поэтому данное множество вариантов даст возможность инвестору найти тот дом, который устроит именно его и по стоимости, и по качеству.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Национальный банк Украина продал недвижимое имущество, которое было получено в счет погашения долгов банков, на 112,6 миллиона гривен.