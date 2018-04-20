13:32 20.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Розенко заверил, что система начисления субсидий глобально не изменится

По состоянию на сегодняшний день нет причин для глобальных изменений в системе начисления субсидий.

Розенко заверил, что система начисления субсидий глобально не изменится

Об этом в пятницу, 20 апреля, в кулуарах парламента заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. При этом он заверил, что нынешняя система доказала свою эффективность. Поэтому, по его мнению, какие-то глобальные изменения не будет.

Я не готов говорить о какой-то новой системе, - отметил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в эфире одного из телеканалов министр социальной политики Андрей Рева заявил, что монетизацию субсидий для домохозяйств в Украине проведут в два этапа. Сначала - для тех домохозяйств, которые имеют индивидуальное отопление, а второй этап будет касаться жителей многоквартирных домов с централизованным отоплением, которые получают субсидии.


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