Порошенко намерен соединить евроколии Львов и ЕС – ФОТО

Об этом он написал в своем микроблоге на Twitter.

Ранее председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий ожидал строительство евроколеи Львов - Варшава в течение 2018 года.

Кроме того, корейская компания UNINK интересуется проектом строительства железной дороги между Варшавой и Львовом.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в столице Китая инженеры представили публике высокоскоростной поезд, способной набирать до 400 км\час. Строительством поезда занимались специалисты компании CRRC Tangshan. Сейчас это самый быстрый состав, который когда-либо передвигался на железнодорожным путям Поднебесной.