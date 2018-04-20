НБУ рассчитывает в 2020 году получить новую программу МВФ

Национальный банк Украины рассчитывает на старт новой программы финансирования МВФ. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ, опубликованном в пятницу, 20 апреля. на официальном сайте регулятора.

Согласно документу, основными предположениями прогноза является сотрудничество с МВФ по программе EFF в 2018 году и подписание новой программы в 2020 году.

В НБУ также уверены, что это позволит сохранить доступ к международным рынкам капитала на прогнозном горизонте.

Напомним, министр финансов Александр Данилюк сообщил, что в случае выполнения своих обязательств по программе расширенного финансирования EFF Украина может получить от МВФ два миллиарда долларов уже в мае-июне этого года.

Как сообщал УРА-Информ, в НБУ считают возможным получение очередного транша МВФ в третьем квартале 2018 года.