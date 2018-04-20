13:58 20.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ рассчитывает в 2020 году получить новую программу МВФ

В 2020 году возможен запуск новой программы сотрудничества Украины и Международного валютного фонда.

НБУ рассчитывает в 2020 году получить новую программу МВФ

Национальный банк Украины рассчитывает на старт новой программы финансирования МВФ. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ, опубликованном в пятницу, 20 апреля. на официальном сайте регулятора.

Согласно документу, основными предположениями прогноза является сотрудничество с МВФ по программе EFF в 2018 году и подписание новой программы в 2020 году.

В НБУ также уверены, что это позволит сохранить доступ к международным рынкам капитала на прогнозном горизонте.

Напомним, министр финансов Александр Данилюк сообщил, что в случае выполнения своих обязательств по программе расширенного финансирования EFF Украина может получить от МВФ два миллиарда долларов уже в мае-июне этого года.

Как сообщал УРА-Информ, в НБУ считают возможным получение очередного транша МВФ в третьем квартале 2018 года.


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