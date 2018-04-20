НБУ оценивает рост ВВП в первом квартале в 2,3%

По оценкам Национального банка Украины в первую очередь это произошло из-за дальнейшего роста доходов населения, а также сохранения благоприятной внешней конъюнктуры. Как сказано в инфляционном отчете центробанка, опубликованном в ночь на пятницу, 20 апреля, дополнительным фактором стало снижение базы сравнения прошлого года под влиянием торговой блокады неконтролируемых территорий прошлого года, проявление которого полной мерой ожидается со второго квартала.

В то же время НБУ указывает, что ухудшение погодных условий в конце февраля и в марте несколько сдерживали оживление экономической активности, в частности в транспорте и строительстве.

По мнению аналитиков регулятора, внутренний спрос остался основным фактором экономического роста. Частное потребление поддерживали дальнейшее повышение заработных плат и социальных стандартов, в том числе повышение пенсий в конце прошлого года и минимальной заработной платы с начала 2018 года, а также улучшение потребительских ожиданий домохозяйств.

В НБУ также напомнили, что а январе-феврале 2018 года экспорт продолжал расти, в основном благодаря наращиванию поставок отдельных продовольственных товаров, древесины и изделий из нее, а также черных металлов, однако одновременно высокими темпами увеличивался потребительский импорт, в результате чего сохранился отрицательный вклад чистого экспорта в изменении ВВП.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Госстат в конце марта этого года улучшил оценку роста ВВП в четвертом квартале 2017 года до 2,2% с 1,8%, в третьем - до 2,4% с 2,1%, во втором - до 2,6% с 2,3% и в первом - до 2,8% с 2,5%.