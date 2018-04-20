14:29 20.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Минфин утвердил 87% паспортов бюджетных программ - ФОТО

В пятницу, 20 апреля, в Министерстве финансов Украины ратифицировали 417 паспортов на выполнение бюджетных программ из 481. Соответствующие сведения стали известны из пресс-службы ведомства.

Минфин утвердил 87% паспортов бюджетных программ - ФОТО

Как отмечается, в настоящее время до сих пор не утвержденными остаются 64 паспорта бюджетных программ (13%). При этом, в пресс-службе ведомства подчеркнули необходимость соблюдения законодательных сроков по разработке и представление в Минфин паспортов бюджетных программ.

Вообщем-то, в 2018 году в Минфин было подано лишь 46% бюджетных паспортов, то есть 222 из 481.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по биометрическому паспорту европейские страны посетили более 470 тыс украинских граждан. Таким образом, чуть более 1 процента граждан после введения безвизового режима с Европой смогли всецело воспользоваться возможностями биометрического паспорта. 


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