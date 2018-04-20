14:16 20.04.2018 | Экономика | Новости
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Исключение пальмового масла из молочных продуктов поддержали в ЕБА

Европейская бизнес-ассоциация заявила председателю Верховной Рады о своем несогласии с законопроектом о запрете применения пальмового масла при изготовлении пищевых продуктов.

Исключение пальмового масла из молочных продуктов поддержали в ЕБА

Об этом сообщает пресс-служба ЕБА.

Компании, которые участвуют в Ассоциации, абсолютно поддерживают запрет использования пальмового масла в традиционных молочных продуктах, среди которых сметана, ряженка, кефир, творог. Это закреплено во второй части шестой статьи Закона Украины под номером 1870-IV.

В ЕБА пояснили позицию тем, что члены молокоперерабатывающего русла выступают противниками замены составляющих в молочных продуктах помимо пальмового масла любыми иными жирами и белками растительного и животного происхождения, помимо самого молока.

В то же время в ассоциации напомнили, что масложировая, хлебопекарная, кондитерская промышленности активно применяют пальмовое масло и его отдельные фракции.

В частности, масло используют для изготовления заменителей грудного молока во всем мире, поскольку ее составляющая олеин есть единственным натуральным растительным ингредиентом, который дает возможность предоставить количественное содержание пальмитиновой кислоты в детской смеси, близкой к грудному молоку.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", специалисты Госпродпотребслужбы в 2018 году провели исследования  продуктов в Украине на 55 млн грн. По результатам проверки было установлено, что некачественных из них 16,4%.


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