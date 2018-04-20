Экспорт товаров из Украины поднялся на 1,1 млрд долларов, - МЭРТ

Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли Украины в Facebook.

В частности, больше всего уровень импорта товаров из Украины поднялся в государствах Европейского союза, Сингапур, Беларусь, Турция, Молдова и Ирак.

Уточняется, что к числу продукции, сбыт которой больше всего увеличился за два месяца 2018, принадлежат полуфабрикаты из стали - 98,3 млн долларов, прутья и брусья из стали горячей прокатки - 84,2 млн долларов, прокат плоский горячекатаный - 76,7 млн долларов, чугун - 72 млн долларов, руда и концентраты железные - 61,5 млн долларов и изолированные провода, кабели - 57,9 млн долларов.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", с начала 2018 года импорт товаров в Украину превысил экспорт на 741,1 млн долларов.