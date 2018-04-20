Эксклюзив: В ближайшем будущем украинских аграриев ожидает дефицит удобрений – О.Нестеров

Кроме этого, не исключен вариант, что решение об ограничении реализации более дешевых российских минудобрений приведет к монополизации рынка украинскими производителями. А это, в свою очередь, заставить включить дополнительные расходы в себестоимость сельхозпродукции местными аграриями и, как следствие, конечная продукция для потребителей возрастет в цене: "Аграрный сектор это почти 1/5 ВВП Украины и 40 % валютной выручки. Ограниченный импорт на основные средства производства очень ударит по агарному сектору. Последствия: дефицит и рост цен. Это ударит по расходам аграриев и вырастут цены для потребителей. Говорить о закрытии импорта, не имея альтернативы, это не выход из ситуации" — отметил О.Нестеров.

Что же касается текущей посевной кампании и летнего периода подкормки растений, то, по словам эксперта, фермеры обеспеченны полностью всеми необходимыми удобрениями.