15:25 20.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: В ближайшем будущем украинских аграриев ожидает дефицит удобрений – О.Нестеров

Усиление антидемпинговых мер относительно импорта в Украину российских минеральных удобрений в перспективе может привести к дефициту этих питательных химических веществ в отечественном аграрном секторе. Об этом в интервью "Первому Деловому" рассказал эксперт по вопросам аграрной отрасли Олег Нестеров.

Эксклюзив: В ближайшем будущем украинских аграриев ожидает дефицит удобрений – О.Нестеров

Кроме этого, не исключен вариант, что решение об ограничении реализации более дешевых российских минудобрений приведет к монополизации рынка украинскими производителями. А это, в свою очередь, заставить включить дополнительные расходы в себестоимость сельхозпродукции местными аграриями и, как следствие, конечная продукция для потребителей возрастет в цене: "Аграрный сектор это почти 1/5 ВВП Украины и 40 % валютной выручки. Ограниченный импорт на основные средства производства очень ударит по агарному сектору. Последствия: дефицит и рост цен. Это ударит по расходам аграриев и вырастут цены для потребителей. Говорить о закрытии импорта, не имея альтернативы, это не выход из ситуации" — отметил О.Нестеров.

Что же касается текущей посевной кампании и летнего периода подкормки растений, то, по словам эксперта, фермеры обеспеченны полностью всеми необходимыми удобрениями.


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