Больше 16% украинских товаров и услуг некачественные - Госпродпотребслужба

Об этом сообщил начальник отдела департамента защиты прав потребителей Держпродспоживслужбы Олег Кобельков, пребывая на всеукраинском форуме "Защищенный Потребитель - Конкурентоспособный Бизнес - Европейский выбор Украины".

По словам Кобелькова, в течении 2017 года было проверено ряд товаров и услуг, в числе которых обнаружено некачественных на девять млн грн.

Он добавил, что в общем количестве, в прошлом году сотрудники Госпродпотребслужбы организовали 4800 проверок бизнеса и в 40% случаев были выявлены нарушения. По статистике недобросовестных изготовителей больше всего в Сумской области - 97%, Ровенской - 92%, Черновицкой - 80%. В то же время в Киеве нарушения выявлены в 9% случаев.



Как заверил чиновник, в сторону предпринимателей устанавливались штрафы. Так, наложены административные санкции на 189,6 тысяч грн, из которых выплачено 175,3 тысячи грн. В частности, использовались административно-хозяйственные санкции на сумму 4 млн 293,6 тысяч гривен, из которых оплачено 684,4 тысячи грн.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Украине с 4 апреля вступили в силу обновленные правила проверки качества продуктов, но населению не стоит в связи с этим ожидать повышение качества продуктов питания скоро.