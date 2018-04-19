Железнодорожные вокзалы могут передать в концессию

Об этом сообщил глава публичного акционерного общества "Укрзализныци" Евгений Кравцов на третьем инфраструктурном форуме в Киеве.

Кравцов заявил, что предприятие каждый год расходует на содержание вокзалов 500 млн гривен. Глава УЗ добавил, что спустя три года траты на вокзалы должны окупаться.

Как он заверил, во время первого этапа, который начнется уже в текущем 2018 году, вокзальные комплексы будут переведены в отдельную структурную единицу в составе "Укрзализныци".

Руководитель предприятия подчеркнул, что в 2019 году стартуют конкурсы на передачу вокзалов в концессию, в том числе с привлечением зарубежных компаний.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", зал ожидания и вестибюль ж/д вокзала в столице полностью заселили ромы.