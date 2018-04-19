Вывоз товаров из Украины за два месяца 2018 поднялся на 1,1 млрд долларов, - МЭРТ

Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины в Facebook.

Указана, что ощутимее всего подняли уровень собственного импорта из Украины страны Европейского союза, Сингапур, Беларусь, Турцию, Молдову и Ирак.

Уточняется, что в числе товаров, продажа которых больше всего поднялась за январь-февраль 2018 года, полуфабрикаты из стали - прибыль 98,3 млн долларов, прутья и брусья из стали горячей прокатки увеличили на 84,2 млн долларов, прокат плоский горячекатаный - плюс 76,7 млн долларов, чугун - поднятие на 72 млн долларов, руда и концентраты железные - увеличение на 61,5 млн долларов, изолированные провода, кабели - плюс 57,9 млн долларов.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", с начала 2018 года импорт товаров в Украину превысил экспорт на 741,1 млн долларов.