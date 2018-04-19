Военные пенсионеры в мае получат перерасчет выплат, - Гройсман

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

В своем посте премьер-министр написал, что он сдержал свое обещание касательно пенсий, которое говорил трибуны парламента.

Украинское правительство нашло механизм решением правительства и изменили систему. Таким образом, почти 500 тыс. пенсионеров получат доплаты к своей пенсии на около 1 500 гривен.

"До первого мая все военные пенсионеры получат перерасчет", - добавил Гройсман.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", уже в марте 2018 года Пенсионный фонд начнет выплачивать пересчитанны пенсий военнослужащим.