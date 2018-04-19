12:40 19.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100191769:nastya

Военные пенсионеры в мае получат перерасчет выплат, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал, что до первого мая 2018 года все военные пенсионеры получат перерасчет выплат и будут получать в среднем на 1 500 гривен больше.

Военные пенсионеры в мае получат перерасчет выплат, - Гройсман

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

В своем посте премьер-министр написал, что он сдержал свое обещание касательно пенсий, которое говорил трибуны парламента.

Украинское правительство нашло механизм решением правительства и изменили систему. Таким образом, почти 500 тыс. пенсионеров получат доплаты к своей пенсии на около 1 500 гривен.

"До первого мая все военные пенсионеры получат перерасчет", - добавил Гройсман.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", уже в марте 2018 года Пенсионный фонд начнет выплачивать пересчитанны пенсий военнослужащим


Поделиться
Читайте также:
 
Провалился крупнейший договор Фонда гарантирования вкладов Эксклюзив: Передача 500 тыс. га земель украинским фермерам может привести к конфликтам "на местах" — Андрей Мартын Создание единой поместной церкви в Украине может быть одобрено в 1030-ю годовщину крещения, - Парубий Эксклюзив: Передача 500 тыс. га земель украинским фермерам может привести к конфликтам "на местах" — Андрей Мартын
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив