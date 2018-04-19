13:14 19.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В МВФ заявили, что повышение минимальной зарплаты в Украине не будет

Представитель МВФ Йоста Люнгман считает, что в украинском государстве нет экономических оснований для повышения минимальной зарплаты в 2018 году. Об этом он рассказал в интервью для совместного проекта Экономической правды.

В МВФ заявили, что повышение минимальной зарплаты в Украине не будет

Согласно его словам, уменьшение госдолга в 2017 году было значительным достижением страны. Тем не менее размер кредитов все еще остается значительным, и увеличение расходов бюджета ставит в опасность исполнение обязательств перед внешними партнерами.

При этом, в украинском правительстве сейчас рассматривают возможность будущего потенциального пересмотра бюджета под повышение "минималки".

Позиция МВФ в этом вопросе остается однозначной: повышение минимальной зарплаты возможно исключительно при наличии экономических оснований.  По мнению экспертов Фонда, увеличение расходов экономически невозможно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Международный валютный фонд готов предоставить Украине новый кредит при условии, что правительство пересмотрит тарифы на газ.


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