В МВФ заявили, что повышение минимальной зарплаты в Украине не будет

Согласно его словам, уменьшение госдолга в 2017 году было значительным достижением страны. Тем не менее размер кредитов все еще остается значительным, и увеличение расходов бюджета ставит в опасность исполнение обязательств перед внешними партнерами.

При этом, в украинском правительстве сейчас рассматривают возможность будущего потенциального пересмотра бюджета под повышение "минималки".

Позиция МВФ в этом вопросе остается однозначной: повышение минимальной зарплаты возможно исключительно при наличии экономических оснований. По мнению экспертов Фонда, увеличение расходов экономически невозможно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Международный валютный фонд готов предоставить Украине новый кредит при условии, что правительство пересмотрит тарифы на газ.