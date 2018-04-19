13:28 19.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В 2019 году на финансирование дорог в Украине выделят 60 млрд гривен

Руководитель "Укравтодора" Славомир Новак анонсировал выделение в 2019 году на ремонт и строительство украинских дорог более 60 млрд гривен.

В 2019 году на финансирование дорог в Украине выделят 60 млрд гривен

Об этом он рассказал на III Украинском инфраструктурном форуме.

Как утверждает Новак, через пять лет в Украине больше не будут проводить ямочный ремонт. Также контроль качества дорог будет проходить в четыре уровня качества.

"Это ответственность на уровне области, централизованный контроль, подчиненный "Укравтодору", независимый контроль качества и общественный надзор - обращения людей", - пояснил Новак.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, что в этом году Украина выделила рекордную сумму на ремонт местных дорог. Как отметил Гройсман, впервые правительство выделило 11 млрд грн, а это в четыре раза больше чем когда-либо.


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