В 2019 году на финансирование дорог в Украине выделят 60 млрд гривен

Об этом он рассказал на III Украинском инфраструктурном форуме.

Как утверждает Новак, через пять лет в Украине больше не будут проводить ямочный ремонт. Также контроль качества дорог будет проходить в четыре уровня качества.

"Это ответственность на уровне области, централизованный контроль, подчиненный "Укравтодору", независимый контроль качества и общественный надзор - обращения людей", - пояснил Новак.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, что в этом году Украина выделила рекордную сумму на ремонт местных дорог. Как отметил Гройсман, впервые правительство выделило 11 млрд грн, а это в четыре раза больше чем когда-либо.