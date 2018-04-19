Сало из Нидерландов обгоняет украинское, - Тригубенко

Об этом сообщил на странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Тригубенко.

Чиновник перечислил, что за первые три месяца 2018 года государство закупила 1,8 тысяч т мяса свиней, что на 17% больше, чем в прошлом году. В частности, импорт сала поднялся выше всего - около 60% увеличения роста (ввезли более 14 тысяч т).

Он добавил, что в то же время импорт говядины остается на незначительном уровне, а закупка других видов мяса скота почти отсутствует.

Политик связал с такой ситуацией подорожание свинины на внутреннем рынке в результате распространения африканской чумы свиней в государстве.

Тригубенко заявил, что информация статистики указывает, что лучше не стало: эпидемия не идет на убыль, значит политика контролеров, как и предыдущие два года, не приносит необходимого эффекта, в результате чего отрасль продолжает нести убытки, а украинский рынок закупает свинину из Нидерландов.

Министр добавил, что на фоне возможного запрета продажи домашнего мяса с 2020 года цены на свинину могут подскочить до небес, после чего будет необходимо в разы переплачивать за иностранный товар с ГМО-добавками, вскормленный для украинских потребителей.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Европейский Союз в ответ на требования Центральной и Восточной Европы установил на законодательственном уровне нормы, которые лишают возможности компании ввозить на совместный европейский рынок продукты "двойного качества".